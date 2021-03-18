Son dakika haber... Bitlis'te "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni düzenlendi
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Son dakika haber... Bitlis'te "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni düzenlendi

18.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:37
Son dakika haber... Bitlis'te

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'te şehit ailesi ve 2 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Bitlis'te şehit ailesi ve 2 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında tevcih töreni düzenlendi.

Valilik makamında düzenlenen törende Vali Vekili Tekin Erdemir, şehit Güven Kurtulmuş'un babası Aydın Kurtulmuş'a, Fırat Kalkanı Harekatı gazisi Murat Yamaç ve Zeytin Dalı Harekatı gazisi Serhat Solmaz'a "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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