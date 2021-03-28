Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
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Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı Korona virüs nedeniyle uzun süre yemek dağıtımına ara verilen Şanlıurfa Aşevinde kazanlar yeniden kaynamaya başladı.

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Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle uzun süre yemek dağıtımına ara verilen Şanlıurfa Aşevinde kazanlar yeniden kaynamaya başladı. Yaklaşık yarım asırdır Şanlıurfa'da hizmet veren aşevin günlük 10 bin aileye sıcak yemek ulaşmasına imkan sağlıyor.

Her gün binlerce ihtiyaç sahibi aile için yemeklerin yapıldığı Şanlıurfa Aşevi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl önce sıcak yemek faaliyetlerini durdurdu. Yeni normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan aşevinde kazanlar kaynamaya başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti. Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında Aşevi yetkilisi Ali Topal'dan bilgi alan Başkan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek sefer taslarını sıcak yemekle doldurup çantalarına ekmekleri kendi elleriyle bıraktı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşmasına korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden aşevinin daha önceki sorumlusu Aziz Hoca adıyla tanınan Abdülaziz Kutluay'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Başkan Beyazgül," Pandemi döneminde Aşevi erzak ve gıda yardımları yaptı ama sıcak yemek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için son derece önemliydi. Artık bu hizmet tekrar verilmeye başlandı. Şanlıurfa'mız birçok maneviyatı içerisinde barındırıyor. Bir taraftan zikirler diğer taraftan aşevlerimiz ve diğer yardım kuruluşlarımızla beraber bir aile gibi hareket ediyoruz. Aşevlerine yapılan her yardım, uzanan her el inanıyorum ki manevi olarak geri dönüşü bol olacaktır" dedi.

Şanlıurfa Aşevi Yetkilisi Ali Topal ise konuşmasında aşevinde kazanların çeyrek asırdır kaynadığı gibi bundan sonra da kaynamaya devam edeceğini belirterek "Şanlıurfalı kardeşlerimiz bizlere destek verdiği müddetçe bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların sofralarına sıcak yemek koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı
Pandemide ara verilmişti, bir yıl sonra kazanlar yeniden ihtiyaç sahipleri için kaynamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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