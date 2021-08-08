Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bingöl'de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl merkez Simani Mahallesi Şenik köyü Küme Evleri mevkisinde bir eşek, otladığı sırada kuyuya düştü. Hayvanın yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü gören Nedim Morkoyun isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, merdivenle kuyuya inerek iş makinesi desteğiyle de eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanın sahibi itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - BİNGÖL

Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber | Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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