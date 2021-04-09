Son dakika haber! 'Bildiri' soruşturmasında amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak
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Son dakika haber! 'Bildiri' soruşturmasında amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 'Bildiri' soruşturmasında amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak

Son dakika haberleri: ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Bildirisi' soruşturmasında ek gözaltı süresi alınan 10 emekli amiralin emniyetteki ifade işlemleri bugün başlayacak.

Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Bildirisi' soruşturmasında ek gözaltı süresi alınan 10 emekli amiralin emniyetteki ifade işlemleri bugün başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildirinin hazırlanmasında aktif rol alan 10 emekli amiral, geçen pazartesi sabaha karşı Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. 4 emekli amiral ise yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 gün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 10 şüpheli, dün akşam gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verdi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLAYACAKSavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sulh Ceza Hakimliğinde şüphelilerin suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmalarına izin verilmediği, ek gözaltı talebiyle ilgili beyanlarının alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, bazılarının sağlık sorunları nedeniyle ek gözaltı süresinin verilmesini istemediği öğrenildi. Bildirinin hazırlanışı ve yayınlanması aşamasında sorumlu oldukları tespit edilen 14 şüphelinin, bağlantılarının tespit edilmesi için HTS kayıtları ile dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği, incelemelerin son aşamada bulunduğu, şüphelilerin emniyette ifade işlemlerinin bugün başlayacağı öğrenildi. Öte yandan daha önce ifadeye çağrılan 4 emekli amirale, ifadeye gelmeleri için ikinci bir tebligat gönderildiği belirtildi.

Son dakika haber! 'Bildiri' soruşturmasında amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak
Son dakika haber! 'Bildiri' soruşturmasında amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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