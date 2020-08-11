Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. Kayıp olanların sayısının da 30 veya 40 olduğu açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığını ifade etti. Kayıp olanların sayısının 30 veya 40 olduğunu belirten Hassan, yaklaşık bin 500 yaralının özel ve hassas tedavilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

120 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Hassan 120 yaralının hala yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 157'e yükseldiğini, yaklaşık 6 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu belirtmişti.