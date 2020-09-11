Son dakika haber | Beyrut Limanı'ndaki yangının sebebi depodaki yağ ve eski lastikler Son dakika habere göre Beyrut Limanı'nda Perşembe günü çıkan yangının sebebi açıklandı.

Beyrut Limanı'nda Perşembe günü çıkan yangının sebebi açıklandı. Lübnan Sivil Savunma Direktörü Raymond Khattar, yanan depoda "lastik parçaları ve yağ içeren malzemelerin" bulunduğunu belirtti. Siyah dumanların yükseldiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Beyrut limanında başkenti yerle bir edip yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olan büyük patlamadan sadece birkaç hafta sonra büyük bir yangın çıktı. Yangın büyük patlamanın yaralarını sarmaya çalışan halkta büyük bir endişeye sebep olurken, yapılan resmi açıklamada, yangının bir depodaki yağ ve eski lastik parçalarının tutuşmasından kaynaklandığını açıkladı.İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışırken, limana giden tüm yollar kapatıldı ve trafik alternatif yollara yönlendirildi. Depodaki eski lastik ve yağların neden yandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA