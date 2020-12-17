Son dakika gündem: Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada
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Son dakika gündem: Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada

17.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:06
Son dakika gündem: Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'nda bulunan lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.

BEYOĞLU'nda bulunan lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Lokanta ruhsatı bulunan iş yerinin eğlence mekanına dönüştürüldüğü, içeride müzik yayını yapıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis ekipleri iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, nargile, sigara, eğlence mekanına dönüştürmeden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.  


Son dakika gündem: Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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