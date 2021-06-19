Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı kamerada

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece'de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karademir'in saldırıya uğradığı anlar ve sonrasında yaşananlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı