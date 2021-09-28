KONYA'da otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen, kendisini uyaran bekçilere ateş edip kaçmaya çalışan alkollü Mehmet Toker (25), açılan ateşte, yaşamını yitirdi.

Olay, cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri A.A. (28) ile H.E. (26), park halindeki 42 AFN 880 plakalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Toker'in yanına gitti. Bekçiler, alkollü olduğu belirtilen Toker'i uyardı. Bu sırada otomobilden inen Toker, kaçmaya başladı. Bekçilerin 'dur' ihtarında bulunduğu Mehmet Toker, yanındaki tabancasını çekip ateş etti. Bekçiler de havaya 4 el uyarı ateşi açtı. İddiaya göre Toker, geri dönüp ikinci kez ateş edince bekçiler de karşılık verdi. Bekçilerden H.E.'nin tabancasından çıkan kurşun, Toker'in koltuk altına saplandı. Mehmet Toker kanlar içinde yere yığılırken, bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Toker kurtarılamadı.

Gözaltına alınan bekçiler A.A. ile H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bekçilerden H.E.'nin ifadesinde, tabancasını Mehmet Toker'in ayağının yanına nişanladığını ancak seken kurşunun Toker'e isabet ettiğini söylediği belirtildi.