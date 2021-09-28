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Son dakika haber | Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen, kendisini uyaran bekçilere ateş edip kaçmaya çalışan alkollü Mehmet Toker (25), açılan ateşte, yaşamını yitirdi.

KONYA'da otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen, kendisini uyaran bekçilere ateş edip kaçmaya çalışan alkollü Mehmet Toker (25), açılan ateşte, yaşamını yitirdi.

Olay, cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri A.A. (28) ile H.E. (26), park halindeki 42 AFN 880 plakalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Toker'in yanına gitti. Bekçiler, alkollü olduğu belirtilen Toker'i uyardı. Bu sırada otomobilden inen Toker, kaçmaya başladı. Bekçilerin 'dur' ihtarında bulunduğu Mehmet Toker, yanındaki tabancasını çekip ateş etti. Bekçiler de havaya 4 el uyarı ateşi açtı. İddiaya göre Toker, geri dönüp ikinci kez ateş edince bekçiler de karşılık verdi. Bekçilerden H.E.'nin tabancasından çıkan kurşun, Toker'in koltuk altına saplandı. Mehmet Toker kanlar içinde yere yığılırken, bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Toker kurtarılamadı.

YARALAMA, HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCUDAN SABIKALI

Mehmet Toker'in 'kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından poliste kaydının olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Toker'e ait tabanca, tabancanın namlusunda da mermi olduğu tespit edildi.

BEKÇİLER SERBEST

Gözaltına alınan bekçiler A.A. ile H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bekçilerden H.E.'nin ifadesinde, tabancasını Mehmet Toker'in ayağının yanına nişanladığını ancak seken kurşunun Toker'e isabet ettiğini söylediği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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