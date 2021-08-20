Son dakika haber! Battalgazi Belediyesi yatırımlarını tanıttı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Battalgazi Belediyesi'nce yapılan yatırımlar ile devam eden projeleri inceledi.

Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Battalgazi Belediyesi'nce yapılan yatırımlar ile devam eden projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte aktif olarak faaliyet gösteren 17 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyelerine, ilçeye yapılan yatırımlar tanıtıldı.???????

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, Derme Deresi Proje alanı, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm alanının ardından İspendere Şifalı İçmelerini gezdi.

İspendere Şifalı İçmelerinde ise sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, Malatya'nın, sivil toplum örgütleriyle daha güçlü bir kent konumunda olduğunu belirterek, "Yaklaşık 300 bin nüfusu olan Battalgazi'nin gelişmişlik seviyesini daha da yukarı çıkarmamız gerek. Bu sebeple bir çok yatırımı da bu bölgeye yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Özellikle İspendere Şifalı içmeleri çok seviyorum. Battalgazi'de saklı bir cennet gibi." ifadelerini kullandı.

Güder ise ilçenin tüm mahallelerini eşik hizmet götürdüklerini aktardı.

İlçenin tarihine sahip çıkılması gerektiğini bildiren Güder, "Siz bunlara sahip çıktığınız zaman o ilçe şahlanır. O şahlanışı yapmak için verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, o sorunun çözümü için gece gündüz sahadayız. Amacımız, Battalgazi'ye eserler bırakmak. Bizler bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş