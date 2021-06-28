Son dakika haber | Başkan Yüksel Süleymanpaşa'nın her yerinde
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Son dakika haber | Başkan Yüksel Süleymanpaşa'nın her yerinde

Son dakika haber | Başkan Yüksel Süleymanpaşa'nın her yerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin çeşitli birimleri tarafından yürütülen tüm çalışmaları düzenli olarak yerinde takip etmesinin yanı sıra sık sık her kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek Süleymanpaşalıların beklentilerini değerlendirerek halkın nabzını tutuyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin çeşitli birimleri tarafından yürütülen tüm çalışmaları düzenli olarak yerinde takip etmesinin yanı sıra sık sık her kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek Süleymanpaşalıların beklentilerini değerlendirerek halkın nabzını tutuyor.

Süleymanpaşa'nın en büyük halk pazarı olan Perşembe Pazarını ziyaret eden Başkan Yüksel, burada hem esnafın belediyeden beklenti ve taleplerini dinledi hem de alışverişe gelen vatandaşlarla selamlaşarak ayaküstü sohbet etti. Esnafa bol kazançlar temenni eden Yüksel, kapalı pazaryeri çalışmaları ile ilgili de hem vatandaşa hem esnafa bilgilendirmede bulundu.

Yapıncak yaprak hasadı şenliğine katıldı

Yüksel, daha sonra alanında Türkiye'nin iki enstitüsünden biri olan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde Trakya'nın coğrafi işaret alan Yapıncak üzümünün yaprak hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen Yapıncak Yaprak Hasadı Şenliği'ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün 30'uncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlikte enstitü yetkililerinden bilgi alan Yüksel, şenlik kapsamında düzenlenen halk oyunları ve diğer etkinlikleri takip etti ve yaprak hasadının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ferhadanlı ve Kaşıkçı'ya ziyaret

Günün ilerleyen saatlerinde kırsal mahalle ziyaretleri de gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Kaşıkçı ve Ferhadanlı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde incelemesinin yanı sıra mahalle sakinleri ile sohbet ederek talep beklentileri dinledi. Kırsal mahallelerde gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yüksel'e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da eşlik ettiler. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Başkan Yüksel Süleymanpaşa'nın her yerinde
Son dakika haber | Başkan Yüksel Süleymanpaşa'nın her yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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