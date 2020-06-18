Son dakika haber! Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor
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Son dakika haber! Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Son dakika haber! Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor
18.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:47

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, ilçede bulunan 6 dış mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, korona virüs sürecinde uygulanan "Kontrollü Sosyal Hayat"ın başlamasıyla mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 8 mahallede ziyaretlerde bulunan Başkan Pekyatırmacı bu hafta ise Küçükmuhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulumuhsine mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet göstererek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İlgiyle karşılanan Başkan Pekyatırmacı, "Küçükmuhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulumuhsine mahallelerimizde hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek planlama da olan çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bizler maskelerimizi takarak, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin de bu konuda yüksek hassasiyetle kurallara riayet etmesini istiyoruz. Unutmamalıyız ki tedbirlere uyarak virüse karşı mücadelemizi sürdürebiliriz. Bu ziyaretlerde ilgi ve hoş sohbetlerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Selçuklu Belediye başkan yardımcıları eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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