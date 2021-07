Son dakika haber... Başkan Kavuran: "Trafik kazalarının çoğunluğu yaz ve bayram tatillerinde meydana geliyor"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, "Trafik kazalarının çoğunluğu yaz ve bayram tatillerinde meydana gelmektedir. Dernek olarak sürücülerimizi dikkatli olmaya, kurallara uymaya ve özellikle aşağıda belirtilen konularda dikkatli davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramı tatili öncesi seyahat edecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun önemli açıklamalarda bulundu. En fazla kazaların bayram öncesi meydana geldiğini ifade eden Başkan Kavuran, "Ülkemizde pandemi nedeniyle özel araçların kullanımının artması ve sayısının ülke genelinde yüzde 8 artmasına rağmen ilimizde bu değer yüzde 28'e ulaşmıştır. Samsun'un coğrafi konumu açısından bu kadar araç yükünü kaldıramayacağı, sabah ve akşam mesai başlangıç ve bitişinde trafikte yoğunluğun artması şeklinde günden güne kendini göstermektedir. Trafik kazaları emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından yapılan yoğun çalışma sonucu yüzde 40 oranında azalmıştır. Bu nedenle emniyet ve jandarma trafik birimlerine derneğimiz adına teşekkür ederiz. Trafik kazalarının çoğunluğu yaz ve bayram tatillerinde meydana gelmektedir. Bayram ve tatillerden önce bu senede olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar trafikle ilgili uyarılar yapmakta, trafik ekipleri denetimlerini artırmaktadır. Buna rağmen trafik kazaları yaşanmakta insanlar ölmekte, geride öksüz ve yetim çocuklar, dul eşler, acılı anne ve babalar, parçalanan aileler kalmaktadır" şeklinde konuştu.

Sürücü, yolcuların uyulması gerektiği kuralları sıralayan Kavuran, "Tatile gideceklerin araç bakımlarını mutlaka yaptırmış olmaları, far ayarlarının kontrol edilmesi uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanılmaması, uzun yolda her iki saatte bir mola verilerek el ve yüz yıkanmalı, hız limitlerine uyulmalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapılmamalı, kırmızı ışıkta geçilmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken telefonla görüşülmemeli, yakın takip yapılmamalı, bilindiği üzere zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Yaz mevsimi nedeniyle karayollarımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle işaret ve işaretçilerin uyarıları dikkate alınmalı, trafik polislerimizin ve Jandarma trafik birimlerinin uyarıları dikkate alınmalı ve onlara yardımcı olmaya çalışılmalı, emniyet genel müdürlüğümüzün cep telefonlarınıza gönderdiği mesajlar dikkate alınmalı, gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışılmalıdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı