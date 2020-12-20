Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi

20.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:55
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi

Son dakika haber: AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisleri ve Esire Termal Turizm Merkezindeki 24 apart daire inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisleri ve Esire Termal Turizm Merkezindeki 24 apart daire inşaatında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek, Muhterem Kılıç, Kemal Kırbıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ile beraber Esire Termal Kaplıcalarımızda inşaatı devam eden 24 apartımızı inceleyerek önümüzdeki yıllarda kaplıcamıza yapacak olduğumuz yatırımlar ile ilgili İl Başkanımızın da desteklerini istedik. Ayrıca projelerimiz halkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu arada İnşaatı 40 gün içinde tamamlanıp ilçemizin hizmetine sunulacak olan Atık Su Arıtma Tesisini de ziyaret ederek yüklenici firma çalışanlarından tesisimizin kurulumu, arıtma sistemleri hakkında bilgiler aldık. İl Başkanımıza ve yardımcılarımıza ilçemize yapmış oldukları ziyaretten ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sebahattin Ceyhun, araç trafiğine yeni açılan Hisarcık-Simav karayolunda da incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Samatta Ali Şansalan Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Başkan Ceyhun, Hisarcık'taki yatırımları yerinde inceledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:12:42. #1.14#
title