Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı

BURSA (DHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KİRACISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.'ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

TABANCA RUHSATSIZ ÇIKTI, SALDIRGAN CEZAEVİNDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., 'kasten adam yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.