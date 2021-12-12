Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı
Bursa'da bir iş yeri sahibi, evinin altındaki dükkanından çıkmasını istediği kiracısıyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında evinden silahını alan iş yeri sahibi, evinin balkonundan alt kattaki kiracısına kurşun yağdırdı. Ailesinin gözleri önünde kurşun yağdıran saldırganın o anları saniye saniye kameraya yansıdı.
BURSA (DHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.
AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KİRACISINA KURŞUN YAĞDIRDI
Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.'ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.
TABANCA RUHSATSIZ ÇIKTI, SALDIRGAN CEZAEVİNDE
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., 'kasten adam yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.