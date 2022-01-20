Bakan Varank: Yakın gelecekte uzay araştırmacılarımızı da uğurlayacağızSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl ki bugün kutup araştırmacılarımızı sefere uğurluyorsak, yakın gelecekte de uzay araştırması yapacak insanlarımızı da bu şekilde uğurlayacağız" dedi.

Bakan Varank: Yakın gelecekte uzay araştırmacılarımızı da uğurlayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl ki bugün kutup araştırmacılarımızı sefere uğurluyorsak, yakın gelecekte de uzay araştırması yapacak insanlarımızı da bu şekilde uğurlayacağız" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başkanlık binasında düzenlenen '6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Varank ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Müdürü ve Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş yer aldı.

Konuşmaların ardından yerli ve milli ürünlerin tanıtımı yapıldı.