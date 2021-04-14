Biri Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

5 sivil orman işçisinin katleden, ayrıca Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlendi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl Diyarbakır'da ağaç kesmeye giderken katledilen 5 kişinin faili ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden, biri terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"BİR BİR HESABI SORULACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve kahraman jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 8 Nisan 2020'de Kulp ilçesi Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, 9 Ocak 2021'de aynı bölgede yapılan Yıldırım-7 Operasyonu'nda ise Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan "Dara Zagros" kod adlı Abdulsittar Özer olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

PKK'lı terörist Abdulsittar Özer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı