Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki yoğun diplomasi trafiğimize En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Haberler
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