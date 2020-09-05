Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki

Son dakika politika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki
05.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:07

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadelerini kullandı. 

 


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Kaynak: DHA

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