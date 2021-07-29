Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız

Doğu Akdeniz, adalar ve Kıbrıs meseleleri yüzünden sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'yi esir alın yangınlarla ilgili yardım teklifi geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır oldukları söyledi.