Son dakika haber: Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü
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Son dakika haber: Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü

Son dakika haber: Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı, tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı, tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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