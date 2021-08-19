Son dakika haber: Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı, tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı, tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer