Bahçeli: 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit olmuştur

Bahçeli: 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit olmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile 9 askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız" ifadelerini kullandı.Bahçeli mesajının devamında, "Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbimden niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı