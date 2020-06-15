Son dakika haber | Bağcılar'da pandemi sonrası ilk nikah kıyıldı Son dakika güncel haberine göre Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'daki ilk nikahı sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıydı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'daki ilk nikahı sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıydı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, normalleşme sürecinin ilk çiftleri olan Serdar Yılmaz ve Seda Aslan'a sürpriz yaparak, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Evlendirme memuru cübbesini giyen Başkan Çağırıcı, şahitler huzurunda dünyaevine girmek için ilk adımı atan çiftin nikahını kıyarak, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Çağırıcı, evlilik cüzdanını gelin Seda Aslan'a takdim etti. Asgari sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu. Damat ve gelinin yakınları koltuklarda ikişer boşluk bırakarak oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca nikah işlemlerinde önlemleri aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların bu mutlu günlerinde hüzün yaşanmaması için tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını aktaran Çağırıcı, "Nikah salonumuz her gün dezenfekte ediliyor ve temizlenerek steril hale getiriliyor. Evlenecek bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, nikah salonunda kıyılan nikahlar, belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin bu mutlu anlara eşlik etmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA