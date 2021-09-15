Son dakika haber! Babasının öldürülmesine şahit olan kız çocuğuna tehdit telefonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada komşularını başına taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 zanlının yargılandığı davada, öldürülen şahsın kızı tehdit telefonları aldığını iddia etti. Cinayet anına tanık olduğu anlatan kız çocuğu, "Beni 3 gün önce birisi arayarak 'şikayetini çek' diyerek tehdit etti" dedi.

Olay, 1 Aralık 2020'de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasından bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Yalın'ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Beni özel numaradan arayıp tehdit ettiler"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanıklar katıldı. Duruşmada olaya bizzat şahit olduğunu söyleyen Okan Yalın'ın 13 yaşındaki kızı M. Yalın, "Kemal K. ve yanındakiler olay günü bizim eve ellerinde bıçaklarla geldiler. Babamı öldüreceklerini söylediler o anda babam evde yoktu. Olayı babama anlattım ve akşam akrabalarımızın evine gittik. Daha sonra ben ve babam evimize dönmek için yola çıktık. Babam biraz alkollüydü. Kemal mahalleye girdiğimiz zaman bizi gördü ve pompalı tüfekle babama nişan aldı. Tüfeğin tutukluluk yapması nedeniyle ateş silah almadı. Daha sonra Kemal K. havaya ateş etti ve tüfeğin dipçik kısmı ile babama vurdu. Sibel de taşla arkadan babamın kafasına vurdu. Babam yere düşünce hepsi babama saldırdı. Sibel 'kimse ambulans çağırmasın yoksa sizi de öldürürüm' dedi. 3 gün önce de beni özel numaradan birisi aradı ve 'şikayetini geri çek' diyerek tehditler savurdu" dedi.

"Duruşma ertelendi"

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, taraf avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ