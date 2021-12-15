Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile onu azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat oğlu Özgür Aslan'ın da (36) aralarında olduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukat Özgür Aslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 7 Ocak'ta meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Aslan belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan ise 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık avukat Özgür Aslan'ın cezaevinde kaldığı süre ve toplanan deliller neticesinde adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.