Son dakika haber... Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var

21.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:02
Son dakika haber... Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut." dedi.

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut." dedi.

İsmayilzade, Japonya Dış Muhabirler Kulübü'nde gazeteci Ilgın Yorulmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Dağlık-Karabağ'daki çatışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin tarihi süreci anlatan İsmayilzade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri politikada agresifleştiğini söyledi.

Paşinyan'ın, ziyarette, bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını, ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş" başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade, bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

Ermenistan ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

"Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ederek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında savunma alanında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan, "Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Akıncı
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Otobüs Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 08:05:27. #1.15#
title