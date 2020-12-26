Son dakika haber: Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor

26.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:47
Son dakika haber: Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor

Son dakika haber: Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşşar Esed rejimine bırakmasını isteyen Rusya'ya, askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşşar Esed rejimine bırakmasını isteyen Rusya'ya, askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab ilçesinin güneybatısında yer alan Ayn İsa'daki gösteri için diğer yerleşimlerden araçlarla yandaşlarını ve sivil giyimli mensuplarını taşıdı.

Belde merkezinde, Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

Rusya'yı, Ayn İsa'yı YPG/PKK'nın elinden almaya çalışmakla suçlayan kalabalık, askeri karakolu taşladı.

Terör örgütü flamaları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan resimleri taşıyan kalabalığa Rus askerleri müdahalede bulunmadı.

Rusya'nın girişimleri

Rusya, aralık ayının ilk günlerinden itibaren terör örgütü ile Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmaların artması üzerine YPG/PKK'nın rejime alan açmasını, beldedeki varlığını ve görünürlüğünü azaltmasını istedi.

Örgütten, Esed rejiminin kamu hizmetlerini üstlenmesine izin vermesini talep eden Rusya, son iki haftadır beldenin tümüyle rejime devredilmesi için baskı yapıyor.

YPG/PKK ise Rusya'nın taleplerine direnerek, Suriye'nin kuzeydoğusundan takviye teröristler getirip beldedeki pozisyonlarını tahkim etti.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa'da örgütün kendi mevzilenmeleri dışında Rus askeri polisi ve rejim ordusuyla ortak kontrol noktaları var. Buralarda rejim ordusundan 400 civarında asker ve milis bulunduğu tahmin ediliyor. Rus askeri polisi ve rejim güçleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasından iki hafta sonra operasyonların beldeye ulaşmasını engellemek için buraya girmişti. Beldenin kontrolü terör örgütünde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Aslı Tandoğan Fahriye Evcen
Spor Ryan Babel Okan Buruk Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk Gazete Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 20:52:16. #1.15#
title