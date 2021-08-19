Son dakika haber: Avcılar'daki patlama ve ardından çıkan yangında hasar gören iki bina için yıkım kararı verildi

Son dakika gündem haberine göre Avcılar'da 7 Ağustos'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ağır hasar gören iki binada yıkım kararı verilmesi üzerine apartman sakinleri eşyalarını boşalttı.

Avcılar'da 7 Ağustos'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ağır hasar gören iki binada yıkım kararı verilmesi üzerine apartman sakinleri eşyalarını boşalttı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında 7 Ağustos'ta doğal gazdan kaynaklandığı açıklanan patlama ve çıkan yangının ardından incelemeler tamamlandı.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ağır hasar oluştuğu belirlenen iki bina için yıkım kararı verildi.

Söz konusu karar üzerine apartman sakinleri binaya gelerek eşyalarını boşalttı.

Binaların yıkılma riski nedeniyle sokak giriş çıkışında güvenlik önlemi alan ekipler, araç girişine izin vermiyor.

"Yıkılabilir durumda, korkuyoruz"

Mahalle sakini Recep Dinler, patlamadan sonra yan taraftaki binanın tabanındaki perde betonunda dükkana doğru yıkılmanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamayla dükkanın da yarısının içeri çöktüğünü belirten Dinler, "İki binaya da yıkım kararı alındı, boşaltıldı. Oturanlar eşyalarını topladı. Bu hafta sonu yıkılacağı bilgisi verildi." dedi.

Muammer Öztürk de patlamadan sonra yandaki binanın iki kolonunun kırık olduğunu gördüğünü dile getirerek, "Binada geriye doğru yatmanın olduğu fark ediliyor. Bina neredeyse 50-60 santimetre geriye doğru yatıyor. Yıkılabilir durumda, korkuyoruz." diye konuştu.

Yıkım, emniyet raporunun ardından başlayacak

Bu arada, olayın ardından binada inceleme yapan polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin tamamlandığına ilişkin raporunun beklendiği ve söz konusu raporun tamamlanıp Avcılar Belediyesine iletilmesinin ardından yıkım işlemine başlanacağı öğrenildi.

Olay

Avcılar'da 7 Ağustos'ta Mahir Sokak'taki binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, olayda 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluşmuştu.

Bariyerlerle çevrilen binaya komşu iki bina da belediye ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş