Son dakika haber... Atatürk ölümünün 83. yılında Çekya'da anıldıÇekya'da ilk Atatürk büstünün de açılışı gerçekleştirildi

- Atatürk ölümünün 83. yılında Çekya'da anıldı

Çekya'da ilk Atatürk büstünün de açılışı gerçekleştirildi

PRAG - Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Çekya'da düzenlenen törenle anıldı. Törende başkent Prag'da ilk Atatürk büstünün açılışı da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış'ın yanı sıra Askeri Ateşe Yarbay Cem Tekin, Büyükelçilik mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende aynı zamanda Prag'daki ilk Atatürk büstünün açılışı da gerçekleştirildi. Büyükelçi Bağış ve eşi büste çelenk bırakırken, Büyükelçilik ve Kançılarya konutunda bayraklar yarıya indirildi. Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yarbay Cem Tekin ve Büyükelçi Bağış konuşma yaptı.

Büyükelçi Bağış, dünya tarihinde çok az liderin öldükten yıllar sonra hatırlandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz sene 10 Kasım'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Bağış, Türkiye'nin asıl gücünün topu, tüfeği, süngüsü değil, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bundan kaynaklanan cesaret olduğunu söyledi. Türk milletinin sarsılmaz birliği sayesinde Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri ile onun gösterdiği istikamete doğru kararlılıkla yol aldığını belirten Bağış, bugün Prag'da çok farklı bir 10 Kasım yaşandığını ifade etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Prag'da Türk Büyükelçiliği olmasına rağmen bir Atatürk büstü olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Bağış, Çekya'daki ilk Atatürk büstünün açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye, Çekya'nın başkenti Prag'da 13 Temmuz 1925 tarihinden bu yana temsilcilik bulundururken, 10.7 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 4 bin Türk vatandaşı yaşıyor.