Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 816 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 696 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı bağlantılı, 561 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 86 bin 128'e çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1550'ye yükseldi. Bugüne dek 76 bin 513 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 13 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 834'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 329 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 193 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 963 bin 394'e çıktı, 10 milyon 667 bin 741 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 156 bin 123'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1901 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 557 bin 58'i buldu.

Son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 829'a, iyileşenlerin sayısı 512 bin 789'e ulaştı.

Filipinler'de, bugünden itibaren uzun süreli vize sahipleri için seyahat kısıtlamalarının gevşetilmeye başlanacağı belirtildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 406 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 542 bin 674'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 337'ye çıktı. Ülkede bugüne dek 490 bin 468 kişi iyileşti.?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 846 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 679 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 130 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 25 bin 241'e çıktığı ülkede bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 941'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik