Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine çalışma başlatıldı
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde, su yüzeyinde ve karada çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan nehir suyunun seviyesinin düştüğünü, bazı fabrika atıklarının da buraya atılmasıyla ölümlerin yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş