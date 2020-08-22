Son dakika haber! ASELSAN'ın ürettiği milli periskop ve nişangah törenle teslim edildi - SİVAS
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Son dakika haber! ASELSAN'ın ürettiği milli periskop ve nişangah törenle teslim edildi - SİVAS

Son dakika gündem haberi... ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı.

22.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:40

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması oldu" dedi.

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen "Zırhlı Araç Periskobu" ve "Tabanca Refleks Nişangahı"nın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ASELSAN bahçesinde düzenlenen törende, 5 yıl önce temelini atıkları tesiste güzel işlerin yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de ASELSAN'ın dünyada en çok ciro yapan kuruluşlar arasında yerini aldığını söyledi.

Türkiye'nin salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sanayisi yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirten Görgün, "Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması oldu. 48. sırada yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

ASELSAN olarak gece gündüz çalıştıklarını aktaran Görgün, "Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle kısa sürede yapılması zor, birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi." ifadelerini kullandı.

Görgün, Sivas'ta ürettikleri merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarıyla 8 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangahımız da yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmıştır."

AK Parti Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ise "İçinde yer aldığımız coğrafya, birçok millet ve devlete tanıklık etmiştir. Kendilerini yenileyen, zamanın ruhunu iyi okuyan, geleceğe dair bir vizyonu ve bir hedefi olan milletler ve devletler varlıklarını koruyabilmişlerdir. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak güçlü olmayan, kendini yenilemeyen devletler yıkılıp gitmişlerdir. Savunma sanayinde yeterli olmayan ülkelerin tam bağımsızlık iddiasında bulunabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün değildir." diye konuştu.

Daha sonra törene katılan davetliler yapımı tamamlanan "Zırhlı Araç Periskobu" ve "Refleks Nişangahı"nı inceledi.

Törende ASELSAN Hassas Optik tarafından üretilen 14 adet zırhlı araç periskobu ve 50 adet tabanca refleks nişangahının firmalara teslimi yapıldı.

Törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve protokol üyeleri katıldı.

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Son dakika haber! ASELSAN'ın ürettiği milli periskop ve nişangah törenle teslim edildi - SİVAS

Kaynak: AA

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