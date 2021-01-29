Son dakika haber... Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangını tüplerle söndürdü
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Son dakika haber... Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangını tüplerle söndürdü

29.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:36
Son dakika haber... Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangını tüplerle söndürdü

Son dakika haberi... Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangına tüplerle müdahale etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangına tüplerle müdahale etti.

Dikilitaş mevkisinde, Bozüyük Gaziler Dernek Başkanı İsmail Topal'a ait bağ evinde yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan itfaiye ekiplerinin aracı, eve yakın bir yerde çamura saplandı.

Bu sırada ekipler, yangın tüplerini alıp koşarak olay yerine ulaştı. Ekiplerin iş makinesinin de yardımıyla tüplerle söndürdüğü yangında, bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çamura saplanan itfaiye aracı, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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