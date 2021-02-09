Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi

09.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:26

Son dakika gelişmesine göre Antalya-Mersin kara yolunda yamaçtan koparak yola düşen kayaların parçalanması için kontrollü patlama yapıldı.

Antalya-Mersin kara yolunda yamaçtan koparak yola düşen kayaların parçalanması için kontrollü patlama yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yoluna düşen kaya parçalarını kaldırmak için Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Yola düşen büyük kayanın parçalanması amacıyla dinamitle patlama yapıldı. Patlama sırasında jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü patlamanın ardından yola savrulan kaya parçalarının temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Antalya-Mersin kara yolunda 31 Ocak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları yola düşmüştü. Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapanmış, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı.

Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi
Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi
Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi
Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Twitter Fırtına Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 19:26:20. #1.16#
title