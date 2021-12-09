Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yaşar Arı idaresindeki 07 SZ 103 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi'nde, Emre Selçuk'un kullandığı 07 EL 277 plakalı motosiklet ve ismi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Selçuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Yaralılar, müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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