Son dakika haber... Antalya'da motosikletin çarptığı Rus kadın öldü
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Son dakika haber... Antalya'da motosikletin çarptığı Rus kadın öldü

Son dakika haber... Antalya'da motosikletin çarptığı Rus kadın öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti.

M.H.A. (25) yönetimindeki 07 AJN 803 plakalı motosiklet, Oba Mahallesi Çevre Yolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Galina Volkovaia'ya (81) çarptı.

Kazada, Volkovaia hayatını kaybetti.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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