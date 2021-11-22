Son dakika haber... Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler
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Son dakika haber... Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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