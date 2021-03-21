Bir kişi parkta ölü bulundu
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Bir kişi parkta ölü bulundu

21.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:25

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki çocuk parkında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bankın yanında hareketsiz yatan kişinin

hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin 62 yaşındaki evsiz Vedat Üçok'a ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bir kişi parkta ölü bulundu
Bir kişi parkta ölü bulundu
Bir kişi parkta ölü bulundu
Bir kişi parkta ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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