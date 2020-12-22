Son dakika haber: Antalya'da 8 aylık bebek evinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Antalya'da 8 aylık bebek evinde ölü bulundu

22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
Son dakika haber: Antalya'da 8 aylık bebek evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 aylık bebek evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 aylık bebek evinde ölü bulundu.

Barış Mahallesi'nde bir apartmanda Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark etti.

Kabaoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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