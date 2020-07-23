Son dakika haber! Anne adaylarına beslenme uyarısı: "Öğün sayınızı 6'ya çıkarın"
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Son dakika haber! Anne adaylarına beslenme uyarısı: "Öğün sayınızı 6'ya çıkarın"

Son dakika haberleri... Anne adaylarına beslenme uyarısı: "Öğün sayınızı 6'ya çıkarın" Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.

23.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:07

Anne adaylarına beslenme uyarısı: "Öğün sayınızı 6'ya çıkarın"

Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan:

"Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, bebek büyüdükçe annenin artan kalori ihtiyacı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, hamilelikte ve kronik hastalıklarda en önemli noktanın beslenme olduğunu ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda hamilelikte ve kronik rahatsızlıklarda beslenmenin taşıdığı önemin farkına varıldığını belirten Prof. Dr. Çalışkan, hastalıklardan korunmadaki en önemli stratejinin beslenme olduğunun altını çizdi. Protein ihtiyacının bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, "Beslenme hamilelik sürecinde hem anne hem de bebek sağlığı açısından farklı bir önem arz ediyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey de bebek büyüdükçe annenin artan kalori ihtiyacı. Hamilelik boyunca bu kalori ihtiyacına uygun olarak beslenmeyi takviye etmek gerekiyor. Kalorinin yanında annenin karbonhidrat, protein ve yağ dengesini ayarlaması önemli. Özellikle ilk 3 aydan sonra annenin günde 5-6 öğün yemesi yani ara öğünleri de günlük planına eklemesi gerekiyor. Protein ihtiyacı bebeğin gelişimi için önem verdiğimiz bir durum. Bunu da öğünlere yaymak gerekiyor" dedi.

Karbonhidratları az tüketmek veya mümkünse hiç tüketmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çalışkan, "Annenin; diyabet riski, bebekte obezite veya gelişme geriliği açısından şeker, tatlı, makarna, pilav, patates ve abur cubur gibi karbonhidrat ürünlerini çok fazla tüketmesini istemiyoruz. Bunun yanında da sıvı desteği çok önemli. Günde 2-3 litre su içmeli. Çalışma ortamını da anne adayının kilosu ve gün içindeki aktivitesine göre ayarlamak gerekiyor" diye konuştu. Hamilelerin kızartmadan uzak durmalarını ve haşlamayı tercih etmelerini öneren Prof. Dr. Çalışkan, tatlı yerine meyve tüketilebileceğini söyledi. Dışarıda yemek yenmesi halinde hijyen kurallarına önem verilmesi gerektiğini hatırlatmasında bulunan Prof. Dr. Çalışkan, anne ve bebek sağlığı için hayati önem taşıyan ancak gıdalardan sağlanamayan bazı mineral ve vitaminler olduğuna da dikkat çekti. Hamilelik sürecinde alınması gereken destekler üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi folik asit. Bunları herhangi bir gıdayla karşılayamıyoruz. Çocuğun kafa, omurga ve zihinsel gelişimi için önemli bir vitamin desteği. Bunu ilk 3 ay takviye etmek gerekiyor. Üçüncü aydan sonra da demir desteği yapılmalı. Bunu da gıdalardan karşılayamıyoruz Kas, kalp, sinir sistemi, bağışıklık düzeni sağlama açısından en büyük faktör kalsiyum. Günde bin 200 miligram kalsiyum mutlaka vermek gerekiyor."

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Son dakika haber! Anne adaylarına beslenme uyarısı: 'Öğün sayınızı 6'ya çıkarın'

Kaynak: İHA

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