Son dakika haber... Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

09.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:56
Son dakika haber... Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde 'kurye-işbirlikçilik' faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde 'kurye-işbirlikçilik' faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan 3 kişinin PKK/KCK içerisinde 'kurye-işbirlikçilik' faaliyetlerinde bulundukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada örgütsel kitaplar, dijital materyaller ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:56:43. #1.14#
title