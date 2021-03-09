Son dakika haber... Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde 'kurye-işbirlikçilik' faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan 3 kişinin PKK/KCK içerisinde 'kurye-işbirlikçilik' faaliyetlerinde bulundukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada örgütsel kitaplar, dijital materyaller ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı