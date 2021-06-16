Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü
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Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü

Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANKARA'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası kardeşler Şaban Tınış (47) ve Mustafa Tınış (51) hayatlarını kaybetti.

ANKARA'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası kardeşler Şaban Tınış (47) ve Mustafa Tınış (51) hayatlarını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 1922'nci Sokak'ta yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele,henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban ve Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü. Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu. Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.


Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü
Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü
Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü
Son dakika haber! Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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