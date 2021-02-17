Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
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Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı

17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:44

Son dakika habere göre Ankara'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi iki kişinin Yunanistan'a kaçmasını sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi iki kişinin Yunanistan'a kaçmasını sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte tur ve seyahat belgesi düzenleyerek FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırdıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kimlikleri belirlenen Z.H.E. ve Ö.F.K, Ankara'da yakalandı.

Zanlıların, eski Deniz Harp Okulu öğrencisi ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı E.D. ile yine ByLock kullanıcısı Z.M.D. isimli firarilerin Yunanistan'a kaçmasını sağladıkları öğrenildi.

Yunanistan'a kaçan zanlıların, kamuoyunda "FETÖ VIP dinleme" soruşturması olarak bilinen usulsüz dinleme soruşturmalarından tutuklu yargılanan E.D'nin çocukları olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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