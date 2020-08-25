Son dakika haber... Ambulans şoförü, hastayı 1 kilometre sırtında taşıdı Son dakika gündem haberi: Ambulans şoförü, hastayı 1 kilometre sırtında taşıdıKAHRAMANMARAŞ'ta, ağaçtan düşerek ayağını kıran İsmail Tahta için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulans şoförü, hastayı 1 kilometre sırtında taşıdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, ağaçtan düşerek ayağını kıran İsmail Tahta için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla gelen ancak arazi şartları nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın şoförü, Tahta'yı 1 kilometre sırtında taşıdı. Tahta, ambulansa konulmasının ardından hastaneye götürüldü.

Fatmalı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Tahta, Kadıbağları mevkisindeki bahçesine fıstık toplayamaya gitti. Tahta, fıstık toplarken dengesini kaybedip, ağaçtan düşerek sol ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak arazi şartları nedeniyle Tahta'nın bulunduğu yere ambulans gidemeyince, ekipler araçtan inerek 1 kilometrelik yolu yürüdü. Tahta'nın yanına ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından Tahta'nın hastaneye götürülmesine karar verdi. Yolun bozuk olması nedeniyle sedye ile taşıma imkanı olmadığı için ambulans şoförü Özgür Davarcı, hastayı sırtına aldı. 85 kilo ağırlığındaki İsmail Tahta, 1 kilometre boyunca sırtında gittiği Özgür Davarcı tarafından ambulansa konulduktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

'VALİ YARDIMCISI DA ARAYARAK TEBRİK ETTİ'

Tahta'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Özgür Davarcı hastanın yanına ilk gittiklerinde gerekli müdahalesini yaptıklarını, Covid-19 yönünden değerlendirdiklerinde de herhangi bir belirtinin olmadığını söyledi. Arazi şartları nedeniyle hastanın mevcut ekipmanlarla taşınmasının zor olduğunu belirten Davarcı, "Baktık ki ekipmanlarımızla taşıyamayacağımız kadar kötü bir yol. 'Amca kaç kilosun?' dedim. '85' dedi ve ben de 'Gel seni sırtımda taşıyayım' diyerek sırtıma aldım. Amca başta taşınması mahcup edecek gibi düşündü. Daha sonra sırtıma alıp taşımaya başladım. Yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdık" diye konuştu.

Yaptığı hareketten dolayı amirlerinin de kendini tebrik ettiğini ifade eden Davarcı, vali yardımcısının da kendisini arayarak kutladığını kaydetti.

Kaynak: DHA