Son dakika haber | Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (4)

AMASYA (DHA) - BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Amasya- Çorum kara yolunda midibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan güreş takımı sporcularına geçmiş olsun, hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay için ise başsağlığı mesajı yayımladı. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

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