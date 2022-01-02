Son dakika haber | Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (4) - Haberler
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Son dakika haber | Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (4)

Son dakika haber | Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (4)
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Amasya-Çorum kara yolunda midibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan güreş takımı sporcularına geçmiş olsun, hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay için ise başsağlığı mesajı yayımladı.

AMASYA (DHA) - BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Amasya- Çorum kara yolunda midibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan güreş takımı sporcularına geçmiş olsun, hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay için ise başsağlığı mesajı yayımladı. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.


Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

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