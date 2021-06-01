Son dakika haber... Alperen'in annesinin beraat kararına itiraz
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Son dakika haber... Alperen'in annesinin beraat kararına itiraz

Son dakika haber... Alperen'in annesinin beraat kararına itiraz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sevgilisinin oğlunu döverek öldürdükten sonra perdeye sararak mezarlığa gömdüğü iddiasıyla yargılanan anne için verilen beraat kararına müşteki avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları itirazda bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sevgilisinin oğlunu döverek öldürdükten sonra perdeye sararak mezarlığa gömdüğü iddiasıyla yargılanan anne için verilen beraat kararına müşteki avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları itirazda bulundu.

Geçtiğimiz hafta cuma günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Harun Sezer 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, anne Emel Öner'e beraat ve tahliye kararı vermişti. Başta Alperen'in babası Serhat Ekinci avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı anne Emel Öner'e verilen beraat kararı için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Olayın geçmişi

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun Sezer, iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen E.'yi döverek öldürmüş ve cesedini evin karşısındaki mezarlığa gömmüştü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun Sezer'in yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı 9 gün sonra çalılıklar arasında saklanırken yakalamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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