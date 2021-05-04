Son dakika haber! Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Son dakika haber! Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Son dakika haber! Alparslan Kuytul gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal etmekten gözaltına alındı.

Adana'da, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal etmekten gözaltına alındı.

Alpaslan Kuytul ve çok sayıda kişi dün gece tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Bu nedenle polis ekipleri Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmesi konusunda uyardı. Ancak uyarılara rağmen evlerine dönmeyip tam kapanmayı ihlal eden Kuytul ile çok sayıda kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

30 Ocak 2018 operasyonu sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atamıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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