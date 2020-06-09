Son dakika haber | Almanya'nın Nürnberg kentindeki Türk müzesine ziyaretçi akını
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Son dakika haber | Almanya'nın Nürnberg kentindeki Türk müzesine ziyaretçi akını

Son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Nürnberg kentindeki Türk müzesine ziyaretçi akınıTaner TÜZÜNNürnberg, (DHA) - Almanya'nın Nürnberg kentinde 1995 yılından bu yana Medina Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türk müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

09.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:44

Almanya'nın Nürnberg kentindeki Türk müzesine ziyaretçi akını

Taner TÜZÜNNürnberg, (DHA) - Almanya'nın Nürnberg kentinde 1995 yılından bu yana Medina Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türk müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Almanya'nın Nürnberg kentinde 1995 yılından bu yana Medina Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türk müzesi tarihseverlerin ilgi odağı oldu. Müzede bulunan ve Orta Asya'dan günümüze kadar gelen tarihi eserler ziyaretçilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Müzeyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Müzenin kurucusu Cemalettin Özdemir, müzeyi kurmasının amacının Türk toplumunu ve medeniyetini özellikle Alman vatandaşlarına ve diğer toplumlara anlatmak olduğunu belirtti. Özdemir, Türklerin sadece misafir işçi olmadıklarını ve zengin kültüre sahip olduğunu gösterdiklerini söyledi. Müdür Özdemir, ziyaretçilerin Türklere ve Müslümanlara karşı ön yargılarından arınmış olarak müzeden ayrıldıkların ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ KÜLTÜREL RENKLERİ BU ESERLER ARACILIĞIYLA TANITILIYOR

Cemalettin Özdemir, Batman'dan geldiğini ifade ederek şöyle devam etti 'Hepinizin bildiği gibi bizim geldiğimiz Coğrafya,Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlar Alevi,Sünni Kürt, Türk, Arap hep birlikte yaşıyoruz. Yani ben buna çok renkli bir toplum diyorum. Binlerce yıldır bizim hakim olduğumuz yerlerde büyük bir uyum içinde yaşadık. Almaya' ya geldiğimde gördüm ki, Türkler ve Almanlar kendi aralarında getto gibi yaşıyorlar. Ben Türkiye'deki renkleri bu eserler vasıtasıyla buraya taşıdım? dedi.

YILDA ON BİN KİŞİ ZİYARETÇİ

Türk müzesini çoğunluğu Alman askerler olmak üzere polisler ve öğrenciler ziyaret ediyor. Müdür Özdemir müzeyi yılda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini ve yüzde 90'nının Türklere ve Müslümanlara karşı ön yargılarından arınmış olarak müzeden ayrıldıklarını vurguladı.

2700 YILLIK LİDYA PARALARI MÜZEDE

Cemalettin Özdemir, 1838 yılından kalma el yazması Kuranı Kerim'in büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Özdemir, sergilenen kıyafetlerin özelliklerini anlatarak, Türklerin Orta Asya'dan gümünüze gelen giysileri tanıttı.

'GÖÇ EDEN MİLLETİZ'

Medina Derneği sözcüsü Cemalettin Özdemir, Türklerin göç eden bir millet olmaları diğer kültürleri etkilerken öte yandan da onların birçok unsurunu bünyesinde topladıklarını ifade etti. Özdemir, Medina Derneği olarak eski çağlara kadar uzanan dönemden bu yana dünyanın değişik bölgelerinde Türklere ait kültürel öğeleri bir araya getirdiklerini kaydetti.

Son dakika haber | Almanya'nın Nürnberg kentindeki Türk müzesine ziyaretçi akını

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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