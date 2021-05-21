Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi
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Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan atması Güvenlik güçlerinden detay Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşıması RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin slogan atması

Güvenlik güçlerinden detay

Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşıması RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayan ve yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan açıklamaları nedeniyle protesto edildi. Göstericiler, Maas'ın önyargılı duruşu nedeniyle Ramalah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini reddetti.

Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi
Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi
Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi
Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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