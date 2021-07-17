Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Kadir İlboğa - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Erfstadt kentini ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Erfstadt kentini ziyaret etti.

Steinmeier, Kuzyey-Ren Vestflaya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile önce afet bölgesinde incelemelerde bulundu, daha sonra mağdurlarla ve arama- kurtarma ekipleriyle konuştu.

Kriz masasından da bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Steinmeier, "Bu yıkıcı sel felaketine ilişkin günlük aldığımız haberler hayal gücümüzü aşıyor." dedi.

İnsanların çaresizliğinin ve arama-kurtarma ekiplerinin yorgunluğunun yüzlerinden okunduğunu anlatan Steinmeier, "Her şeyini kaybeden insanları gördük." ifadesini kullandı.

"Zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor"

Yerleşim birimlerinin yıkıldığını, durumun inanılmaz olduğunu aktaran Steinmeier, ancak sel felaketinde en büyük acıyı en yakınlarını kaybedenlerin yaşadığını, onlarla birlikte yas tuttuklarını kaydetti.

Steinmeier, zor bir dönemde bulunduklarını vurgulayarak, "Zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerin her şeyini kaybeden insanlara yardım sözü verdiğini anımsatan Steinmeier, sular çekildikten günler ve haftalar sonra selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunun görüleceğini anlattı.

Steinmeier, halkın sel mağdurlarına dayanışmayı sürdürmesini isteyerek, herkesi sel felaketinden etkilenenlere yardım etmeye çağırdı, arama-kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Merkel, yarın incelemelerde bulunacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yarın Rheinland-Pfalz eyaletindeki afet bölgesini ziyaret edeceği açıklandı.

Merkel, dün iki eyaletin kriz merkezleriyle görüşerek bilgi almıştı.

Diğer taraftan selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, suyun çekildiği bölgelerde ise enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 133 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti
Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti
Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti
Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir İlboğa

Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: ERFTSTADT - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:11:08. #1.14#

title